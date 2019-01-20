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Политика
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Барнаульские коммунисты вышли на акцию протеста в желтых жилетах

20 января алтайский крайком КПРФ организовал на площади Свободы митинг против повышения цен и тарифов. Некоторые участники пришли на протестную акцию в желтых жилетах. Снимки с ними на своей странице в Facebook опубликовала персек крайкома КПРФ Мария Прусакова.

Протестная акция барнаульских коммунистов.
Протестная акция барнаульских коммунистов.
facebook.com

Коммунисты планировали собрать на акцию не менее 500 человек, однако, по данным Политсиб.ру, пришло около 200. Среди них было несколько человек в желтых жилетах. Напомним, одноименное протестное движение сейчас набирает популярность во Франции. На отдельные акции против роста цен и за отставку правительства собираются до 80 тыс. человек.

Главный лозунг барнаульской акции — «Хватит грабить народ!» Митингующие выступали против политики федерального правительства. В частности, против повышения пенсионного возраста, роста тарифов, цен, налогов.

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