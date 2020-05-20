Бывший алтайский чиновник перебрался на Камчатку

Бывший работник администрации Алтайского края, а потом Приморья Павел Ясевич решил перебраться на Камчатку. Об этом сообщило издание « Восток-Медиа ».

Приморье экс-глава департамента внутренней политики покинул в январе 2019 года, а вернулся в апреле того же года. Ясевич работал заместителем регионального секретаря партии «Единая Россия» и замруководителя аппарата правительства.

Должность, на которую пригласили чиновника, пока не известна. Сам он подтвердил свой уход.

Кто такой Павел Ясевич

Уроженец Владивостока в 2001 году окончил факультет социологии Алтайского государственного университета. Работал заместителем руководителя регионального исполкома «Единой России» в Барнауле, а также заместителем начальника департамента, начальником отдела по работе с органами местного самоуправления департамента внутренней политики администрации Алтайского края.

Павел Ясевич известен тем, что был главным политтехнологом на выборах губернатора Алтайского края в 2014 году, когда победу с высоким результатом одержал Александр Карлин. Ранее Ясевич, работая в региональном исполкоме «Единой России», курировал выборы депутатов Думы в Барнауле. И фактически именно эти выборы повлияли на дальнейшую карьеру Ясевича. Если в 2011 году «единороссы» провалились в Барнауле, то на следующих выборах в БГД получили 32 мандата из 40.

В начале 2015 года Ясевич оказался в центре скандала. Как выяснил руководитель регионального антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл — Р» Станислав Андрейчук, чиновник, поступив на госслужбу, не ликвидировал свое ИП. Ясевич объяснял тогда, что просто забыл о его существовании и в качестве индивидуального предпринимателя давно не работал, бизнесом не занимался.

Позже это подтвердилось тем, что по счету ИП в течение пяти лет не проводились транзакции. Тем не менее, прокуратура направила губернатору края представление о привлечении его к дисциплинарной ответственности. Вскоре после этого Ясевич закрыл ИП, а в администрации ему объявили выговор.