Бывший алтайский вице-премьер стал заместителем в управлении

В министерстве юстиции Андрей Щукин будет курировать деятельность мировых судей.
Андрей Щукин как вице-премьер курировал работу двух управлений: по спорту и молодежной политике, а также по культуре — с 1 января 2017 года. 12 октября 2018 года он на этом посту отработал последний день.
После отставки Щукина сватали на несколько должностей. Например, в «Почту России», в управление ЗАГС. Однако ни одно из этих назначений он не подтверждал.
Из отставников предыдущего правительства Щукин может стать уже третьим человеком, вернувшимся во властную обойму, но с понижением в статусе. До него начальником управления по труду стала Надежда Капура, также бывший вице-премьер, и Михаил Дайбов, который кресло министра соцзащиты сменил на пост заместителя управделами правительства и губернатора.
Чем занимается управление юстиции?
Оно станет правопреемником бывшего минюста края. Если проанализировать направления работы ведомства, то становится понятно, что их в основном два: работа органов ЗАГС и правовая экспертиза региональных и муниципальных документов.
Большая часть новостей на сайте связана с деятельностью ЗАГСов: необычным именам, свадебной тематике, акциям по укреплению семью и т. д.
Что известно об Андрее Щукине?
- Ему 50 лет.
- В 34 года окончил Барнаульский кооперативный техникум по специальности «Юриспруденция». Еще через 3 года получил высшее образование в Российской академии труда и социальных отношений. А в 42 года окончил «политех» по специальности «экономист».
- Работал на различных предприятиях, в том числе экономистом, замдиректора.
- Долгое время был членом ЛДПР, в том числе неоднократно возглавлял региональное отделение, в том числе когда его спонсировал предприниматель Анатолий Банных.
- Преподавал в АлтГТУ на кафедре правоведения и политологии.
- В 2008 и 2011 годах избирался депутатом краевого заксобрания.