Бывший алтайский вице-премьер стал заместителем в управлении

Андрей Щукин, бывший вице-премьер алтайского правительства, назначен на пост заместителя начальника министерство юстиции края, с приставкой врио. Временно исполнять обязанности он будет до реорганизации ведомства.

В министерстве юстиции Андрей Щукин будет курировать деятельность мировых судей.

Андрей Щукин как вице-премьер курировал работу двух управлений: по спорту и молодежной политике, а также по культуре — с 1 января 2017 года. 12 октября 2018 года он на этом посту отработал последний день.

После отставки Щукина сватали на несколько должностей. Например, в «Почту России», в управление ЗАГС. Однако ни одно из этих назначений он не подтверждал.

Из отставников предыдущего правительства Щукин может стать уже третьим человеком, вернувшимся во властную обойму, но с понижением в статусе. До него начальником управления по труду стала Надежда Капура, также бывший вице-премьер, и Михаил Дайбов, который кресло министра соцзащиты сменил на пост заместителя управделами правительства и губернатора.

Чем занимается управление юстиции?

Оно станет правопреемником бывшего минюста края. Если проанализировать направления работы ведомства, то становится понятно, что их в основном два: работа органов ЗАГС и правовая экспертиза региональных и муниципальных документов.

Большая часть новостей на сайте связана с деятельностью ЗАГСов: необычным именам, свадебной тематике, акциям по укреплению семью и т. д.

Что известно об Андрее Щукине?