Бийские депутаты лишились выплаты в тысячу рублей по требованию прокуратуры

Депутаты бийской городской Думы отказались от компенсационной выплаты в 1 тысячу рублей, Такое решение принято после протеста прокурора Бийска, сообщает « Бийский рабочий ».

Письмо из прокуратуры поступило в Думу в декабре 2018 года. Прокуратура потребовала отменить решение, которое городские депутаты приняли в 2007 году. Они назначили себе ежемесячную компенсационную выплату в 1000 рублей. Депутаты пояснили, что это те деньги, которые они лично тратят на связь, проезд, бумагу для переписок и другое.

По словам депутатов, их реальные затраты выше, и эта компенсация скорее символическая.

Право депутатов на компенсационные выплаты было закреплено в городском Уставе, уточняет издание. Прокуратура ссылается на федеральный закон, который позволяет получить компенсации за доказанные (например, чеками) расходы. Это касается депутатов, которые работают на непостоянной основе.

В Бийске была предусмотрена фиксированная выплата, независимо от понесенных расходов и без подтверждающих документов. Теперь от нее отказались.