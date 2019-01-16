Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 января -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика
385

Бийские депутаты лишились выплаты в тысячу рублей по требованию прокуратуры

Депутаты бийской городской Думы отказались от компенсационной выплаты в 1 тысячу рублей, Такое решение принято после протеста прокурора Бийска, сообщает «Бийский рабочий».

Карман, деньги, зарплата.
Карман, деньги, зарплата.
СС0

Письмо из прокуратуры поступило в Думу в декабре 2018 года. Прокуратура потребовала отменить решение, которое городские депутаты приняли в 2007 году. Они назначили себе ежемесячную компенсационную выплату в 1000 рублей. Депутаты пояснили, что это те деньги, которые они лично тратят на связь, проезд, бумагу для переписок и другое.

По словам депутатов, их реальные затраты выше, и эта компенсация скорее символическая.

Право депутатов на компенсационные выплаты было закреплено в городском Уставе, уточняет издание. Прокуратура ссылается на федеральный закон, который позволяет получить компенсации за доказанные (например, чеками) расходы. Это касается депутатов, которые работают на непостоянной основе.

В Бийске была предусмотрена фиксированная выплата, независимо от понесенных расходов и без подтверждающих документов. Теперь от нее отказались.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость