Больше половины россиян считают Путина ответственным за рост цен

55% россиян считают президента Владимира Путина ответственным за проблемы страны и рост цен. Это следует из ноябрьского опроса «Левада-центра». Однако столько же респондентов назвали фамилию Путина, отвечая на вопрос об ответственных за экономические успехи страны, пишет РБК.

Больше всего нареканий к деятельности Путина респонденты выказывали в 2014 году на фоне обострения отношений с Украиной, присоединения Крыма и введения западных санкций. Тогда таких было 65%. Однако 81% опрошенных заявляли о заслугах Путина в экономических успехах и росте благосостояния населения.

«Президент сосредоточил в своих руках власть, и люди это чувствуют. Это хорошо, когда в стране все хорошо, но когда жизнь ухудшается — это работает против президента», — говорит социолог «Левада-центра» Денис Волков.

Правительство винят в проблемах 37% респондентов (на его заслуги указывают лишь 13%), премьера Дмитрия Медведева — 21% (его положительную роль в экономическом развитии отметили лишь 4%).

Меньше всего ответственности за проблемы и рост стоимости жизни в России, по мнению респондентов, несут губернаторы и местные власти — 13%, а также бизнес — 5%.