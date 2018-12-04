Что будет с Сергеем Брилевым после скандала с двойным гражданством

Песков отметил, что журналист не нарушал закон, поскольку не является госслужащим, однако, нарушил положения об общественных советах и не сможет в них участвовать.
По мнению пресс-секретаря президента, Брилев мог не знать о существующем запрете, но это не освобождает от ответственности.
Сергей Брилев рассказал о том, что обладает вторым гражданством, после того как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование на эту тему. В собственности семьи телеведущего имеется квартира за 700 тысяч фунтов стерлингов (около 66 миллионов рублей) в Великобритании.