Что будет с Сергеем Брилевым после скандала с двойным гражданством

Журналист Сергей Брилев, имеющий гражданство Великобритании, может покинуть Общественный совет при Министерстве обороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Lenta.

Песков отметил, что журналист не нарушал закон, поскольку не является госслужащим, однако, нарушил положения об общественных советах и не сможет в них участвовать.

По мнению пресс-секретаря президента, Брилев мог не знать о существующем запрете, но это не освобождает от ответственности.

Сергей Брилев рассказал о том, что обладает вторым гражданством, после того как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование на эту тему. В собственности семьи телеведущего имеется квартира за 700 тысяч фунтов стерлингов (около 66 миллионов рублей) в Великобритании.