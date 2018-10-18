Что известно о красноярце Иване Кибардине, который войдет в правительство Алтайского края

Ивану Владимировичу Кибардину 37 лет, он родился в Красноярске 17 апреля 1981 года.
Образование
Он окончил Государственную академию цветных металлов и золота в Красноярске по специальности «Экономика и управление на предприятии». В этом же вузе преподает Кибардин Владимир Вячеславович кандидат технических наук, доцент кафедры.
Через год Кибардин окончил и Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики по специальности «юриспруденция».
Карьера
В органах власти он начал работать сразу после окончания первого вуза, с 2003 года. Сначала он поступил на службу в управление государственным имуществом.
В 2007 году перешел консультантом в управление приоритетных национальных и краевых проектов Совета администрации Красноярского края. Затем его карьера стала более стремительной.
В мае 2009 года его назначили начальником экспертно-аналитического отдела правительства Красноярского края. Через два года он стал замруководителя аппарата, а еще через год возглавил аппарат правительства региона.
Доход
Доход Ивана Кибардина в 2017 году составил 1,9 млн рублей. У него есть две квартиры (совместная и долевая собственность). Никакого транспорта на нем не зарегистрировано.
Семейное положение
Судя по декларации о доходах и имуществе, у Кибардина нет жены.
Увлечения
У нового первого вице-премьера есть страницы в соцсетях, правда, постов в них практически нет. Но по странице Вконтакте можно сделать вывод, что он большой поклонник Шнура и группы «Ленинград», а также фильма «Калина красная» Василия Шукшина.