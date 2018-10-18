Что известно о красноярце Иване Кибардине, который войдет в правительство Алтайского края

В новый состав правительства Алтайского края войдет коллега губернатора Виктора Томенко по Красноярску Иван Кибардин. Это накануне подтвердил врио вице-премьера Виталий Снесарь. В красноярском кабинете министров Кибардин занимал пост главы аппарата. На Алтае ему прочили место чуть ли не первого заместителя, но в новой структуре такой должности не предусмотрено. Вероятно, красноярец станет просто одним из вице-премьеров. Altapress.ru рассказывает, что известно о биографии Ивана Кибардина.

Иван Кибардин на представлении Виктора Томенко депутатам и членам правительства Алтайского края. Барнаул, 1 июня 2018 года.

Ивану Владимировичу Кибардину 37 лет, он родился в Красноярске 17 апреля 1981 года.

Образование

Он окончил Государственную академию цветных металлов и золота в Красноярске по специальности «Экономика и управление на предприятии». В этом же вузе преподает Кибардин Владимир Вячеславович кандидат технических наук, доцент кафедры.

Через год Кибардин окончил и Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики по специальности «юриспруденция».

Карьера

В органах власти он начал работать сразу после окончания первого вуза, с 2003 года. Сначала он поступил на службу в управление государственным имуществом.

В 2007 году перешел консультантом в управление приоритетных национальных и краевых проектов Совета администрации Красноярского края. Затем его карьера стала более стремительной.

В мае 2009 года его назначили начальником экспертно-аналитического отдела правительства Красноярского края. Через два года он стал замруководителя аппарата, а еще через год возглавил аппарат правительства региона.

Доход

Доход Ивана Кибардина в 2017 году составил 1,9 млн рублей. У него есть две квартиры (совместная и долевая собственность). Никакого транспорта на нем не зарегистрировано.

Семейное положение

Судя по декларации о доходах и имуществе, у Кибардина нет жены.

Увлечения

У нового первого вице-премьера есть страницы в соцсетях, правда, постов в них практически нет. Но по странице Вконтакте можно сделать вывод, что он большой поклонник Шнура и группы «Ленинград», а также фильма «Калина красная» Василия Шукшина.