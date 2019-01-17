Чубайс опять упрекнул россиян. На этот раз в энергорасточительности

Анатолий Чубайс считает, что Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. С таким заявлением глава Роснано выступил на Гайдаровскои форуме (конференция в области экономике), пишет ТАСС .

Анатолий Чубайс пояснил, что в России в силу разных причин цены на электроэнергию в двое ниже, чем в мире. И этот факт он прировнял к энергорасточительности. Ситуацию можно переломить.

Глава Роснано предлагает не просто повышать цену на электроэнергию, а «создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне».

По словам Дмитрия Вахрукова, директора департамента госрегулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономики, ведомство уже сформулировало предложения по дифференциации энерготарифов в зависимости от объема потребления, добавляет РИА «Новости».

Второй способ повышения энергоэффективности — запреты. «Существует ряд решений, основанных на лобовых запретах в соответствии с лучшими мировыми практиками», — заключил Чубайс.

Напомним, что Анатолий Чубайс вошел в ТОП-5 чиновников, перлы которых в 2018 году сильно разозлили россиян (составила «Газета.ru»). Выступая на Общероссийском гражданском форуме, он заявил, что общество наше «инфантильно» и «за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес делал в стране».