Депутат Писарев посчитал оскорблением свое фото со львёнком в журнале АКЗС

Депутат краевого заксобрания (АКЗС) Сергей Писарев очень остро отреагировал на фото в журнале, который подготовил аппарат парламента к 80-летию законодательной власти на Алтае. Депутата возмутил свой снимок со львёнком — на фото Писарев выступает как директор зоопарка, а не как депутат. Свое частное мнение он высказал в ходе заключительной 15-минутки сессии АКЗС 27 марта.

Сергей Писарев,

депутат АКЗС:

Я являюсь депутатом, провожу много времени на округе. И ставить мою фотографию со львёнком! Это же не журнал «Природа Алтая»! Откуда взяли эти фотографии, я посмотрел. «Использованы фотографии из архива АКЗС, открытых источников и личные фотографии депутатов». Очень хотелось бы найти свою фотографию за два созыва в архиве!

Писарев сказал, что посмотрел на выставке альбом, который делали ранее — «шикарный альбом». По его словам, во времена, когда он сам был помощником депутата, он согласовывал все фото.

«Я не знаю, кто это сделал, но я считаю, что это оскорбление всех депутатов», — заявил Сергей Писарев.

В этом году в крае отмечают 80-летие законодательной власти и 25-летие создания АКЗС. Торжественную сессию планируют провести в декабре, куда пригласить депутатов разных созывов.