Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 августа 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Депутат Андрей Волков устроил политический демарш на сессии АКЗС

Депутат АКЗС Андрей Волков на сессии 29 августа потребовал отставки спикера краевого парламента Александра Романенко. Поддержки его идея не получила.

Сессия АКЗС.
Сессия АКЗС.
Олег Богданов, altapress.ru

В ответ на требование отставки председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов сказал, что существует законодательство и установленная процедура, сначала нужно заручиться поддержкой депутатов, внести вопрос в повестку сессии, а иначе это просто слова.

Депутаты даже не стали голосовать за включение предложения Волкова в повестку.

Как уже писал altapress.ru, на сессии депутатов Андрея Волкова и Игоря Пляко поменяли местами. Волкова, недавно покинувшего «Единую Россию» и публично поблагодарившего спикера Александра Романенко за укрепление оппозиции, изолировали от партии.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость