Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Депутата АКЗС могут лишить мандата в случае обвинительного приговора

Андрей Волков может лишиться мандата депутата АКЗС, если получит обвинительный приговор и его наказание будет связано с лишением свободы — в том числе условным. Об этом «Банкфаксу» сообщил начальник отдела пресс-службы АКЗС Дмитрий Черских.

Андрей Волков.
Андрей Волков.
Дмитрий Кудрявцев

Депутата обвиняют в присвоении и растрате чужого имущества в особо крупном размере. Депутат был учредителем управляющей компании ООО «Прогресс Плюс» в Барнауле. По данным следствия, с 2012 по 2016 год он вместе с директором УК присваивал платежи жильцов ресурсоснабжающим организациям.

Правоохранители заявляют, что по подложным документам деньги переводились на счета подконтрольных компаний, после чего обналичивались. За 3,5 года похищено более 43 миллионов рублей.

«Единая Россия» приостановила членство депутата Волкова до вынесения приговора.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость