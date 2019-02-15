Депутата АКЗС могут лишить мандата в случае обвинительного приговора

Андрей Волков может лишиться мандата депутата АКЗС, если получит обвинительный приговор и его наказание будет связано с лишением свободы — в том числе условным. Об этом «Банкфаксу» сообщил начальник отдела пресс-службы АКЗС Дмитрий Черских.