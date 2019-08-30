Депутаты приняли отставку главы Барнаула Сергея Дугина

Депутаты Барнаульской гордумы приняли в пятницу, 30 августа, отставку главы краевой столицы Сергея Дугина. На принятие решения было затрачено три минуты.

«Зеленый свет» решению градоначальника народные избранники дали в ходе сессии, которая проходит в эти минуты в большом зале горадминистрации.

Напомним, об уходе с должности глава Барнаула заявил 15 августа. Любопытно, что самого Сергея Дугина на заседании городской думы не было, передает корреспондент altapress.ru.

В ходе принятия отставки главы Барнаула депутаты не задали ни одного вопроса. Отставку приняли с 15 августа — когда в БГД было зарегистрировано заявление градоначальника об отставке по собственному желанию.

Сергей Дугин стоял во главе краевой столицы с декабря 2015 года. На тот момент занимаемая им должность именовалась глава администрации. В 2017 году Дугин повторно занял пост городского руководителя.

Отчет Сергея Дугина перед депутатами Анна Зайкова

В данный момент обязанности главы города исполняет Вячеслав Франк, первый замглавы администрации и руководитель аппарата.

Новый градоначальник Барнаула будет определен посредством конкурсной процедуры с дальнейшим утверждением депутатами БГД.