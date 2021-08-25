Дипмиссия в Кабуле озадачилась вопросом вывоза студентов-афганцев российских вузов

Вопрос о вывозе афганских студентов, которые учатся в российских вузах, сейчас прорабатывают, сообщили на странице посольства РФ в Кабуле.

Проходящие обучение в РФ студенты из Афганистана пожаловались, что им не помогают российские власти, писала Газета.ru. Афганец-студент одного из московских вузов, желающий остаться анонимным, рассказал, что Минобрнауки и МИД не комментируют, как в дальнейшем поступят со студентами из республики.

По словам молодого человека, обучаться в Афганистане дистанционно студенты больше не могут. Так как захватившие власть террористы разрушили основные коммуникации.

«В связи с появляющейся ложной информацией относительно вывоза афганских студентов на обучение в Россию сообщаем, что вопрос прорабатывается. Рейсы для студентов будут запрашиваться в сентябре», — пояснили в посольстве.

Обращение к Путину

Ранее группа афганцев-выпускников российских военных вузов сообщила, что направила открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину. Под документом подписались более 150 человек. Они попросили увезти их из страны, так как в противном случае «их ждет верная смерть», пишет polit.ru.

Афганцы, о которых идет речь в письме, поступали в российские вузы по контракту. После школы они сдавали экзамен у себя дома.

Все они учились в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище, Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева, Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, Казанском юридическом институте МВД РФ.

После получения дипломов они вернулись в Афганистан.

Помощи попросили и около 400 афганцев, имеющих российское гражданство. Они обратились в посольство РФ в Кабуле.

Между тем президент РФ Владимир Путин предупредил об опасности проникновения в РФ талибов.

Президент отметил, что нельзя допустить, чтобы под видом беженцев в Россию проникли боевики из Афганистана.

«Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев боевики какие-то опять появились… Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х и в середине двухтысячных годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе», — убежден Путин.

По его мнению, беженцев из Афганистана «могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а, может быть, и миллионы». При этом у России с ближайшими союзниками и соседями «никаких визовых ограничений, и граница — тысяча километров».

«Талибан» 15 августа объявил о полном контроле над Афганистаном. Президент Ашраф Гани согласился уйти в отставку и сбежал из страны в ОАЭ.

Движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность запрещена.