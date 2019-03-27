«Единая Россия» проведет предварительное голосование для выдвижения кандидата в депутаты АКЗС по округу № 2

Решение о проведении предварительного голосования принято на заседании Президиума Регионального политсовета Партии. Выдвигать кандидатуры можно уже с 28 марта

По причине преждевременного прекращения полномочий депутата краевого парламента Александра Гукова на майской сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания будет приниматься решение об объявлении досрочных выборов депутата АКЗС по второму одномандатному избирательному округу.

Выборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября. В состав одномандатного избирательного округа № 2 входят четыре района Алтайского края: Ключевский, Кулундинский, Михайловский и Табунский. На территории зарегистрировано более 56 тысяч избирателей.

Согласно уставным и нормативным требованиям Партии, Президиумом Регионального политсовета принято решение о проведении в районах, входящих в данный округ, предварительного голосования («праймериз»)по кандидатурам для последующего выдвижения от Алтайского Регионального отделения партии «Единая Россия» кандидата в депутаты АКЗС.

«Праймериз» в упомянутых муниципалитетах состоятся 26 мая. Выдвигать кандидатуры можно с 28 марта по 30 апреля 2019 года.

После завершения предварительного голосования и подсчёта результатов региональное отделение выдвинет кандидатуру на выборы, которые пройдут 8 сентября.