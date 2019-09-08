Единый день голосования-2019: кого выбирают 8 сентября жители двух Алтаев

8 сентября 2019 года значится в политическом календаре единым днем голосования. Как обычно, выборы не обошли стороной ни Алтайский край, ни Республику Алтай. Редакция altapress.ru напоминает своим читателям, какие выборные кампании состоятся в этот день в двух регионах.

Следует отметить, что в Алтайском крае статус выборов 8 сентября значительно ниже, чем в соседней республике. Тем не менее, некоторые локальные политические гонки выглядят весьма любопытными.

Кого выбирают в Алтайском крае

Довыборы в АКЗС

В первую очередь, внимание к себе приковывают довыборы в Алтайское краевое законодательное собрание по округу № 2 (Михайловский, Кулундинский, Ключевский и Табунский районы). Напомним, место в АКЗС стало вакантным после смерти Александра Гукова в марте этого года.

За кресло в региональном парламенте поборются Наталья Лебедева («Справедливая Россия»), Владимир Репкин («Единая Россия»), Флюр Хакимов (КПРФ) и Максим Шапошников (ЛДПР).

Выборы. Олег Богданов

Довыборы в Барнаульскую гордуму

Также состоятся довыборы в гордуму Барнаула по округу № 2. В представительном органе краевой столицы кресло народного избранника стало вакантным в связи со сложением полномочий Маратом Жумадиловым.

Участие в борьбе за мандат депутата принимают: коммунист Антон Арцибашев, выдвиженец «Яблока» Андрей Ткаченко, «жириновец» Петр Кайдаш, эсер Степан Лютов и Иван Нифонтов от «Единой России».

Довыборы в Бийскую гордуму

Во втором по величине городе Алтайского края — Бийске — также состоятся довыборы в местную думу. Здесь политическая гонка пройдет на двух округах — № 2 и № 6. В гордуме наукограда кресла депутатов освободились после того, как из-за нарушений в декларациях полномочия сложили несколько народных избранников, в том числе одномандатники.

На округе № 2 борьбу за попадание в представительный орган ведут: Алексей Подзоров (ЛДПР), Александр Казаков («Единая Россия»), Александр Попов (КПРФ) и Алексей Гончаров («Справедливая Россия»).

На округе № 6 на мандат претендуют: Владимир Тырышкин (ЛДПР), Жанна Нечитайло («Единая Россия»), Иван Белкин (КПРФ) и Иван Афанасьев («Справедливая Россия»).

Выборы. Михаил Хаустов

Какие еще выборы пройдут в Алтайском крае

В Змеиногорском районе состав депутатов райсовета обновится полностью. В остальных муниципалитетах пройдут довыборы. Выборы сельских глав и депутатов пройдут в 34 районах края. Помимо довыборов в АКЗС, Барнаульскую и Бийскую гордумы в крае 8 сентября изберут 244 депутата районного и сельского уровней, а также 52 главы сельсовета.

Кого выбирают в Республике Алтай

Выборы главы республики

8 сентября жители Горного Алтая выбирают нового главу региона. За пост республиканского руководителя будут бороться три кандидата. Это временно исполняющий обязанности главы региона Олег Хорохордин, выдвинутый «Единой Россией», лидер местных коммунистов Виктор Ромашкин и представитель ЛДПР Дмитрий Софронов.

Выборы в Барнауле. altapress.ru

Выборы депутатов Государственного Собрания — Эл Курултая Республики Алтай

Также в полном составе в Единый день голосования в Горном Алтае будет избран новый состав регионального парламента. Участие в выборах принимают представители партий КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Патриоты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Справедливая Россия», «Яблоко», «Родина» и самовыдвиженцы.

Какие еще выборы пройдут в Республике Алтай

Также 8 сентября на территории региона состоятся локальные выборы в Горно-Алтайске, Онгудайском, Турочакском, Улаганском, Усть-Канском, Чемальском, Чойском, Кош-Агачском, Майминском, Шебалинском районах.