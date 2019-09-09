Единороссы лидируют на довыборах в АКЗС и гордумы Барнаула и Бийска

Кандидаты «Единой России», исходя из предварительных итогов голосования, выходят победителями главных по своему статусу выборов, состоявшихся в Алтайском крае в Единый день голосования, 8 сентября.

Довыборы в АКЗС

По предварительной информации крайизбиркома, на довыборах в Алтайское краевое законодательное собрание по округу № 2 (Михайловский, Кулундинский, Ключевский и Табунский районы) лидирует единоросс Владимир Репкин. За него проголосовали 6653 избирателей.

Второй результат у коммуниста Флюра Хакимова (3953 голосов), третий — у Натальи Лебедевой от «Справедливой России» (2561 голосов), четвертый — у выдвиженца ЛДПР Максима Шапошникова (1620 голосов).

Довыборы в Барнаульскую гордуму

На довыборах в гордуму Барнаула по округу № 2, согласно предварительным данным, победу одерживает кандидат ЕР Иван Нифонтов с 1268 голосами. Вторым идет коммунист Антон Арцибашев (811 голосов), третьим — «жириновец» Петр Кайдаш (525 голосов). За эсера Степана Лютова и «яблочника» Андрея Ткаченко проголосовало существенно меньше избирателей.

Довыборы в Бийскую гордуму

В Бийске 8 сентября довыборы в местную городскую думу прошли на округах № 2 и № 6.

На округе № 2 борьбу за мандат депутата, по предварительным данным, выигрывает представитель правящей партии Александр Казаков. Второй результат показывает Александр Попов (КПРФ), третий — Алексей Подзоров, четвертый — Алексей Гончаров («Справедливая Россия»).

На округе № 6 побеждает выдвиженка ЕР Жанна Нечитайло. Вторым идет коммунист Иван Белкин, третьим — эсер Иван Афанасьев, четвертым — Владимир Тырышкин от ЛДПР.