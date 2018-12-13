Экс-кандидат потребовал отмены итогов выборов губернатора Алтайского края

Экс-кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов подал иск в суд с требованием отменить итоги выборов, который прошли 9 сентября. Крылов нашел нарушения в финансовом отчете Виктора Томенко, который выиграл выборы. Суд пока не принял решение о рассмотрение иска, сообщает «Сибирь Реалии».

Крылов считает, что штаб Томенко потратил на баннеры и агитаторов большие суммы чем указаны в отчете. Также представитель Крылова общественник Виктор Рау заявил, что у штаба кандидата есть доказательства того, что агитаторам Томенко «заплатили значительно меньше, чем обещали». В то же время в отчетах победившей стороны «говорилось, что работу по распространению агитационных материалов выполняли волонтеры».

Штаб Крылова направил соответствующие запросы в избирком, но там их отклонили, ссылаясь на «утрату кандидатского статуса» бывшим участником выборов.



Дмитрий Негреев, пресс-секретарь Томенко, сообщил «Сибирь.Реалии», что ему ничего неизвестно о подобном иске. В суде заявили, что решение о рассмотрении заявления примут в ближайшие дни.

На выборах 9 сентября 2018 года Виктор Томенко набрал 53,6% голосов. Андрей Крылов занял последнее место с 13% голосов, однако для неизвестного до этого кандидата этот результат стал почти сенсационным. Кандидат запомнился эпатажными предложениями: например, предлагал отдать место сенатора персеку алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой.