Экс-начальник алтайского Главстроя получил крупную должность в администрации Курской области

Станислав Набоко уволился с поста начальника Главного управления Алтайского края строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в конце августа 2016 года. Незадолго до его увольнения эксперты сообщества «Диссернет» опубликовали информацию. согласно которой в его диссертации есть плагиат. Но тогда эфе наблюдатели утверждали, что его увольнение с этим не связано.

Уйдя из Главстроя, Набоко перешел на работу на должность начальника одного из отделов Сибирского управления Ростехнадзора, но проработал там недолго.

Последнее место его работы не называется. В Курской обладминистрации в ведении Станислава Набоко будет комитет по экономике и развитию области, по развитию внешних связей, комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования, по труду и занятости, дорожное управление и ряд других.

До назначения руководителем Главстроя Станислав Набоко руководил работой «Алтайкрайэнерго». По данным ЕГРЮЛ, Станислав Юрьевич Набоко до сих пор является учредителей ряда коммерческих структур. В частности, он владеет 30% долей «Троицкого карьера» и 30% «Малетинского каменного карьера».

Справка

Родился 3 июля 1973 года в Барнауле. В 1995 году окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2007 году окончил магистратуру эконфака Алтайской Академии экономики и права. С 2010 года имеет научную степень кандидата экономических наук. В 2011 году прошел обучение в высшей школе корпоративного управления Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, получен диплом МВА. С 2006 по 2013 год занимал должность генерального директора ОАО «СК Алтайкрайэнерго». Биография опубликована на сайте правительства края.