Экс-руководитель алтайского Следкома возглавил укрупненное управление СК на Дальнем Востоке

В данный момент его должность значится, как исполняющий обязанности руководителя cледственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Год назад, напомним, Долгалев покинул кресло главы СУСКа по Алтайскому краю и начал руководить аналогичным управлением в Хабаровске. Теперь же смена его должности связана с частичным переформатированием структур Следкома и объединением управлений СК Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Между тем в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что Евгений Долгалев покидает пост. Однако официальных комментариев на этот счет не распространялось.

Евгений Долгалев. СУ СКР по Алтайскому краю.

Что известно о Евгении Долгалеве

В настоящее время Евгений Долгалев имеет специальное звание: генерал-лейтенант юстиции. Высшее образование он получил в Омском государственном университете, окончил юрфак. Карьеру следователя начал в Омске.

С 2007 года после образования Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Долгалев работал в должности первого заместителя руководителя cледственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Омской области. А с 2011 года — первым заместителем руководителя cледственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области.

В 2012 году Евгений Долгалев занял пост руководителя управления Следственного комитета по Алтайскому краю, а в сентябре 2018 года был назначен руководителем СУСКа по Хабаровскому краю.