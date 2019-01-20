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Политика
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Эксперт назвал условие для начала войны России с Украиной

Вооруженный конфликт между Москвой и Киевом может начаться, если не будет достроен газопровод «Северный поток — 2». Такое предположение сделал украинский политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире телеканала «112».

Киев.
Киев.
Открытые источники в интернете.

Раимов сказал, что после завершения постройки «Северного потока — 2» Россия забудет об Украине. Это будет очень хорошо для Киева и украинцев, считает политолог. «Мы перестанем их интересовать с экономической точки зрения», — сказал он.

Если же проект не доведут до конца, то есть вероятность войны, считает украинский эксперт.

Раимов добавил, что для Москвы потеря возможности транспортировать газ в Европу, в случае если США начнут контролировать газотранспортную систему Украины, станет серьезной проблемой, пишет РИА Новости.

«Они прекрасно понимают, что если американцы сюда заходят, контролируют здесь власть, контролируют здесь газотранспортную систему и в какой-то момент перекрывают вентиль и поставляют свой сланцевый газ, сжиженный газ в Европу, то России перекрывают десятки миллиардов долларов. У России остается только один шаг — это война», — предположил политтехнолог.

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