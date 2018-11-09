Еще двух алтайских депутатов могут перевести на оплачиваемые должности

В краевом заксобрании (АКЗС) перейти на оплачиваемые из бюджета должности могут еще два депутата, сообщает Политсиб.ру . По данным altapress.ru, окончательные решения по данному вопросу еще не приняты: их, вероятно, обсудят перед ноябрьской сессией в конце месяца.

На платные должности могут перейти представители оппозиции — Александр Молотов («Справедливая Россия») и Евгения Боровикова (ЛДПР). Они пока не комментируют данную тему.

По данным altapress.ru, окончательных решений не принято. Не ясно даже до конца, пойдет ли речь об одном или двух депутатах, которых планируется перевести на зарплату. Вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на совете фракций АКЗС перед ноябрьской сессией. А решение, вообще, могут принять только в декабре.

Большая часть депутатов АКЗС работает на неосвобожденной основе, то есть не получая зарплату. На профессиональной основе по закону могут работать только 14 депутатов. Сейчас заняты 9 мест. Из них только три у представителей оппозиционных партий — по одному на каждую.

Всего в АКЗС семь комитетов, из них в двух вообще нет депутатов, работающих на постоянной основе. Но вопрос в том, что все парламентарии, которые занимают оплачиваемые должности сейчас, являются председателями или зампредами комитетов, а Молотов и Боровикова — их рядовые члены.