Глава алтайского избиркома показала макет бюллетеня для голосования

Акимова продемонстрировала бюллетень для голосования на выборах в Госдуму по одномандатным округам. Он будет зеленым. Кандидаты, идущие по спискам, будут представлены на голубом бюллетене.
Также уже готовы макеты информационных материалов со сведениями о зарегистрированных партиях и кандидатах, которые идут на выборы в АКЗС.
Они расставлены в порядке, определенном жеребьевкой: «Коммунисты России», «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко».
Выборы в Госдуму и АКЗС пройдут с 17 по 19 сентября.
Ранее altapress.ru рассказывал, что в Алтайском крае стартовал предвыборный агитационный период.