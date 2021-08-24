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Политика

Глава алтайского избиркома показала макет бюллетеня для голосования

Руководитель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова на пресс-конференции показала макеты информационных материалов и бюллетеня, который будут заполнять избиратели на голосовании в сентябре.

Урны. Выборы-2018.
Урны. Выборы-2018.
Анна Зайкова

Акимова продемонстрировала бюллетень для голосования на выборах в Госдуму по одномандатным округам. Он будет зеленым. Кандидаты, идущие по спискам, будут представлены на голубом бюллетене.

Макеты бюллетеней на выборах-2021 в Алтайском крае.
Макеты бюллетеней на выборах-2021 в Алтайском крае.
Скриншот трансляции телеканала Катунь 24

Также уже готовы макеты информационных материалов со сведениями о зарегистрированных партиях и кандидатах, которые идут на выборы в АКЗС.

Они расставлены в порядке, определенном жеребьевкой: «Коммунисты России», «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко».

Выборы в Госдуму и АКЗС пройдут с 17 по 19 сентября.

Ранее altapress.ru рассказывал, что в Алтайском крае стартовал предвыборный агитационный период.

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