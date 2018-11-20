Глава Карелии нахамил матери двух детей, возмутившейся закрытием школы и детсада

Жительница Карелии Анна рассказала журналистам, как, попросив губернатора Артура Парфенчикова оставить школу и детсад в в поселке Суоёки, нарвалась на предложение возить малышей за 25 километров и обращаться за помощью к отцу ребенка и деду. Об инциденте сообщило региональное издание « Руна ».

Женщина обратилась к Парфенчикову в соцсетях с просьбой открыть детский сад в поселке Суоёки. Как следует из скриншотов, обсуждение велось в сентябре — вскоре после того, как в поселке закрыли школу и детский сад.

Женщине предстояло выходить на работу из декретного отпуска, а детей (5 лет и 1,5 года) пристроить было некуда. В ответ Парфенчиков заявил, что никто не станет открывать ясли для одного ребенка. Он сообщил, что «закрываем и будем закрывать школы с двумя-пятью учениками, чтобы дети из глубинки могли учиться в самых лучших условиях, чтобы школьные годы оставались в памяти детей и общением с одноклассниками, и спортивными победами, и первой школьной любовью…».

Он предложил сидеть в ребенком до 3 лет или договариваться с бабушками, или нанимать няню. А потом возить ребенка в другое село Суоярви, расположенное в 25 километрах.

Женщина ответила ему эмоционально: что сам бы губернатор вряд ли повез бы своих внуков в такую даль, что на пособие выжить невозможно, что она поняла — обращаться к губернатору бесполезно. На это получила ответ: «Конечно, бесполезно. Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают».

Однако позже губернатор рассказал радиостанции «Говорит Москва», что уже принёс местной жительнице извинения, и объяснил своё поведение эмоциональным срывом: «Я за свои слова в последнем обращении к Анне извинился. Думал, наш конфликт исчерпан 4 сентября. Это был минутный эмоциональный срыв. Я себя не оправдываю. Но я тоже человек».