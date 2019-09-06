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Политика

Глава Минздрава заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до конца 2019 года

В течение 2019 года могут принять закон, который предусматривает повышение минимального возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года. Об этом корреспонденту РИА Новости сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Ольга Голодец и Вероника Скворцова.
Ольга Голодец и Вероника Скворцова.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», — заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

Согласно соцопросам, эту идею поддерживает 70% россиян, отметила Скворцова. Кроме того за повышение минимального возраста продажи алкоголя выступили Общероссийский народный фронт, регионы, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Активный период формирования органов у человека происходит с 14 до 20 лет. «Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде прежде всего молодых людей», — говорит Скворцова.

Ранее сообщалось, что Минздрав лоббирует закон, согласно которому с 2020 года могут запретить продавать алкоголь людям младше 21 года. Однако Минэкономиразвития инициативу не одобрило.

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