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Губернатор Томенко выписал благодарность ушедшей на пенсию начальнице Алтайпищепрома

27 сентября губернатор Виктор Томенко подписал распоряжении о поощрении благодарностью Татьяну Зеленину, много лет возглавлявшую управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Татьяна Зеленина.
Татьяна Зеленина.
Анна Зайкова

В документе говорится, что благодарность вынесена за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пищевой, перерабатывающей промышленности.

Напомним, что 30 сентября Татьяна Зеленина покинула свой пост по собственному желанию. В разговоре с altapress.ru она сообщила, что приняла такое решение еще в марте этого года, о чем предупредила курирующего ее направление вице-премьера регионального правительства Александра Лукьянова.

В качестве причины своего ухода Татьяна Зеленина назвала желание больше времени проводить с семьей.

С 1 октября исполняющим обязанности начальника Алтайпищепрома стал зам Зелениной Александр Большаков.

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