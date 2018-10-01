Губернатор Томенко выписал благодарность ушедшей на пенсию начальнице Алтайпищепрома

В документе говорится, что благодарность вынесена за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пищевой, перерабатывающей промышленности.
Напомним, что 30 сентября Татьяна Зеленина покинула свой пост по собственному желанию. В разговоре с altapress.ru она сообщила, что приняла такое решение еще в марте этого года, о чем предупредила курирующего ее направление вице-премьера регионального правительства Александра Лукьянова.
В качестве причины своего ухода Татьяна Зеленина назвала желание больше времени проводить с семьей.
С 1 октября исполняющим обязанности начальника Алтайпищепрома стал зам Зелениной Александр Большаков.