Губернатор Виктор Томенко нашел позитив в назначении региону из-за бедности министра-куратора

«Так получилось, что к сегодняшнему дню Алтайский край показывает низкие результаты социально-экономического развития, — цитирует слова Виктора Томенко пресс-служба регионального правительства. — И мы кричали и писали, и показывали, говоря о том, что нам нужна федеральная поддержка. Просто обычные меры — дотации, участие в государственных программах, участие в нацпроектах и так далее не спасают ситуацию. Не выводят нас на нужный, ускоренный темп развития».