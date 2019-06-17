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Политика

Губернатор Виктор Томенко нашел позитив в назначении региону из-за бедности министра-куратора

Власти Алтайского края добивались назначения региону специального министра-куратора из федерального правительства. Об этом 17 июня сообщил губернатор Виктор Томенко. «Это положительный результат нашей работы, первый шаг, по крайней мере», — отметил он.

Отчет Виктора Томенко
Отчет Виктора Томенко
Анна Зайкова

«Так получилось, что к сегодняшнему дню Алтайский край показывает низкие результаты социально-экономического развития, — цитирует слова Виктора Томенко пресс-служба регионального правительства. — И мы кричали и писали, и показывали, говоря о том, что нам нужна федеральная поддержка. Просто обычные меры — дотации, участие в государственных программах, участие в нацпроектах и так далее не спасают ситуацию. Не выводят нас на нужный, ускоренный темп развития».

По словам главы региона назначение министра-куратора должно принести свои позитивные плоды.

«Результатом работы должно стать реальное, ощутимое улучшение жизни, улучшение отдельных показателей, отдельных параметров и в целом ощущение того, что в Алтайском крае жить становится лучше», — сообщил губернатор.

Почему назначили куратора?

Напомним, Алтайский край вошел в число десяти самых проблемных регионов России, которые получат куратора — министра федерального правительства. Наш регион, вероятно, будет курировать министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Глава Минтруда Максим Топилин.
Глава Минтруда Максим Топилин.
kremlin.ru

Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. К проблемным отнесли республики Алтай, Карелия, Тыва, Калмыкия, Марий Эл, Адыгея, Чувашскую Республику, Алтайский край, Псковскую и Курганскую области.

Они заняли худшие позиции по следующим показателям:

  • «среднедушевые денежные доходы населения, скорректированные на коэффициент соотношениям стоимости фиксированного набора потребительских товаров, работ и услуг»,
  • «доля населения с денежными доходами ниже региональный величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации»,
  • «уровень безработицы».
  • «инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу населения».
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