Из-за санкций вышли из строя три российские подводные лодки в сирийском порту

Причиной сбоя в работе стали установленные на подлодках старые советские батареи, поскольку новые импортные недоступны из-за санкций. С импортными батареями субмарины могут находиться под водой в течение пяти суток, а с советскими этот срок составляет от 48 до 72 часов. рассказал источник.
При этом проблема была обнаружена уже в порту Сирии, поскольку при переходе батареи не использовались.
Уточняется, что речь идет идет о новейших субмаринах ВМФ «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол». Они были введены в строй в 2014—2015 годах и оснащены, в частности, крылатыми ракетами «Калибр», пишет «Росбалт».
В Минобороны РФ отказались комментировать эту информацию.