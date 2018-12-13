Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 декабря -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика
481

Кадыров заявил, что Чечне надо давать больше денег

Чечня могла бы достичь более ощутимых успехов, если бы ей выделяли больше денег из федерального бюджета. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Россия-24».

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

«Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по (федеральной целевой) программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — сказал Кадыров.

«Нам говорят — восстановили каркасы, запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?» — сказал Кадыров

Он отметил, что Чечне много мешали. «Все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается», — сказал Кадыров.

«Но нам оказал доверие президент, и нам его доверие очень сильно помогало», — добавил глава Чечни.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость