Кадыров заявил, что Чечне надо давать больше денег

Чечня могла бы достичь более ощутимых успехов, если бы ей выделяли больше денег из федерального бюджета. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Россия-24».

«Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по (федеральной целевой) программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — сказал Кадыров.

«Нам говорят — восстановили каркасы, запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?» — сказал Кадыров

Он отметил, что Чечне много мешали. «Все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается», — сказал Кадыров.

«Но нам оказал доверие президент, и нам его доверие очень сильно помогало», — добавил глава Чечни.