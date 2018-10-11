Какие отставки и назначения состоятся в правительстве Алтайского края в ближайшие дни

Ключевые кадровые решения в правительстве Алтайского края могут произойти 15 октября, сообщили источники altapress.ru. Пока же в околовластных кругах продолжают появляться неофициальные сведения о предстоящих перестановках. Altapress.ru рассказывает о некоторых из них.

Кто уйдет?

Так, рассказывают источники altapress.ru, своего кресла лишится «социальный» заместитель председателя правительства — Надежда Капура. Об этом стало известно еще до скандала с закрытием домов престарелых.

Не видят в составе будущего правительства и действующего министра образования Александра Жидких. Под большим вопросом и продолжение работы министра соцзащиты Михаила Дайбова.

В зоне риска находятся Александр Урбах, глава управления госохраны, и Людмила Сорокина, министр имущественных отношений, — они достигли пенсионного возраста. Так же, как и глава постоянного представительства региона в Москве Николай Борисенко.

Ранее, напомним, стало известно, что скорее всего своих мест лишатся вице-премьер Андрей Щукин и начальник управления по спорту и молодежной политике Елена Лебедева. Как высокие оценивали шансы ухода с поста министра здравоохранения Ирины Долговой.

Среди возможных отставников называют и министра сельского хозяйства Александра Чеботаева. Известно, что еще при прежнем губернаторе Карлине он говорил о том, что устал и хотел бы покинуть свой пост. Однако, зная сложность характера своего «босса», на уход министр просто не решился, побоявшись оказаться в полной немилости и не найти другого места.

Ранее на пост главы регионального минсельхоза уже «сватали» Игоря Башмакова, главу администрации Поспелихинского района. Хотя он сам скромно отрицал это.

Кто останется?

Вероятно, свои должности сохранят вице-премьер и министр финансов Владимир Притупов (это будет уже четвертый губернатор, с которым он работает), «аграрный» заместитель Александр Лукьянов. Высоки шансы остаться и у Ивана Гилева, главы Минстройтранса. Правда, не ясно, в прежнем ли качестве — его могут закрепить только за направлением ЖКХ, в котором он специалист.

Что касается новых лиц, то сегодня много говорят о возможном назначении на ключевые посты двух выходцев из красноярского правительства. Иван Кибардин, который был там главой аппарата, может занять пост первого вице-премьера в правительстве уже Алтайского края. А Дмитрия Усенкова прочат на пост «промышленного» зампреда, которое раньше занимал ушедший на пенсию Виктор Мещеряков. В Красноярске Усенков был замминистра промышленности, энергетики и торговли.

Кого уже назначили?

На данный момент губернатор сделал лишь несколько назначений. Он определил руководителей ряда департаментов администрации, почти все сохранили кресла, за исключением главы департамента информационной политики Андрея Ляпунова, которого сменил Дмитрий Негреев.

Виктор Томенко также назначил начальников двух управлений. «Пищевое» возглавил Александр Большаков, до этого он был заместителем ушедшей на пенсию Татьяны Зелениной. Главой ветеринарного ведомства стал Владимир Самодуров. Он также был замом. Владимир Ведяпин, занимавший это кресло, отправлен в отставку.

Поговаривают, что эти назначения продвигает Александр Лукьянов, которому уже дали добро на то, чтоб формировать управленческую команду подведомственных ему подразделений.

С чем связана пауза в назначении?

Напомним, на следующий день после выборов, 10 сентября, губернатор края Виктор Томенко сказал, что первое, что он сделает — сформирует работоспособное правительство. Прошел ровно месяц. Пока ни министры, ни вице-премьеры не назначены.

Мнения по этому поводу разные. Одни считают, что пауза уже неприлично затянулась, и управляемость процессами в регионе застопорилась — «чемоданное» настроение действующих чиновников мягко говоря не способствует эффективности их работы. Другие говорят: губернатор формирует команду, а этот процесс не терпит суеты. Третьи ссылаются на формальные процедуры, которые нужно пройти новым кадрам, а они занимают время.

По данным нескольких источников altapress.ru, на текущей неделе о перестановках не объявят. Скорее всего, назначения пройдут 15 октября.