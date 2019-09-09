Какие нарушения обнаружила алтайская оппозиция на выборах 8 сентября

Выборы в Алтайском крае 8 сентября были не слишком масштабными по сравнению с кампаниями предыдущих трех лет. Однако даже на них оппозиция зафиксировала несколько нарушений. В основном — на довыборах депутата краевого заксобрания и депутата Барнаульской гордумы.