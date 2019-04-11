Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал сорвать планы враждебных сил, которые используют санкции для удушения народной республики, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap .

«Необходимо нанести сокрушительный удар по враждебным силам, которые пребывают в заблуждении, что санкции смогут заставить нас сдаться», — цитирует агентство слова Ким Чен Ына.

Лидер КНДР также сообщил, что такие действия «лишь подтверждают правильность проводимой правительством политики опоры на собственные силы», при которой национальная экономика должна быть самодостаточной и опираться на собственные технологии и ресурсы.

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа. Это произошло после того, как тот, делая снимок руководителя нации, немного загородил его от народа.