«Ковбои в Лувре». Захарова ответила Трампу на призыв убрать российских военных из Венесуэлы

Дональд Трамп публично потребовал от России вывести своих военных из Венесуэлы, комментируя обстановку в регионе. Американский лидер заявил, что «Россия должна убраться» из страны, а на вопрос, как этого добиться, ответил: «Посмотрим. Все способы допустимы».

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась в ответ на призыв Трампа. Она напомнила президенту США, что ему стоит выполнить обещания по выводу войск из Сирии, прежде чем давать советы России, пишет РИА Новости. По ее словам, действия США на мировой арене похожи на «поведение ковбоев в Лувре».

23 марта два самолета с группой российских военнослужащих прибыли в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара под Каракасом «для участия в двусторонних консультациях». Дипломатический источник в Каракасе сообщал РИА Новостям, что в этом событии «нет ничего загадочного», поскольку оно напрямую связано с реализацией контрактов, подписанных между двумя странами много лет назад.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке действующего лидера Николаса Мадуро.