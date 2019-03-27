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Политика

КПРФ отказалась выдвигать Павла Грудинина на пост главы Алтая

В ЦК КПРФ опровергли слухи и публикации в Telegram-каналах о желании партии выдвинуть кандидатуру Павла Грудинина на выборах главы Республики Алтай. Об этом изданию Daily Storm сказал секретарь Центрального комитета Сергей Обухов.

Журналистка одного из телеканалов снимает кино про Грудинина и его землянику. Источник: facebook.com/pavel.grudinin.5
Журналистка одного из телеканалов снимает кино про Грудинина и его землянику. Источник: facebook.com/pavel.grudinin.5

Сергей Обухов,
секретарь ЦК КПРФ:

Это все их хотелки. Никаких решений по этому поводу нет. Также его в свое время делали кандидатом в губернаторы Подмосковья. Такой вопрос вообще не рассматривается, потому что партия борется за то, чтобы Павел Грудинин был депутатом Госдумы.

Ранее в интернете начался сбор подписей за выдвижение Грудинина на пост главы республики. Подписи собираются не очень активно, пишут «Новости Горного Алтая», за несколько дней воззвание поддержали более 200 человек. Издание провело опрос среди своих читателей, почти половина из 2,1 тыс. опрошенных считают, что Грудинин смог бы выиграть губернаторские выборы.

Выборы в Республике Алтай пройдут осенью 2019 года. Ранее Владимир Путин принял заявление об отставке руководившего регионом 13 лет Александра Бердникова. Исполнять обязанности главы республики президент назначил уроженца Алтайского края Олега Хорохордина.

Напомним, КПРФ хотела отдать Павлу Грудинину освободившийся после смерти нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова мандат в Госдуме, но ЦИК не позволила этого сделать.

В начале 2018 года лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова обращалась в ЦК партии с предложением рассмотреть кандидатуру Грудинина как возможного выдвиженца от КПРФ на выборах губернатора Алтайского края в 2018 году. Но он этого делать не стал.

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