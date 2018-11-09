Крымские санатории попали под санкции США

В ответ на продолжающиеся злонамеренные действия и дестабилизирующее поведение России, Минфин США ввел дополнительные санкции. Под них попали три физлица и 9 компаний Украины и Крыма, включая министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики, передает РБК .

Физлица под санкциями

Минфин США заявил, что физлица попали под санкции за «серьезные нарушения прав человека при поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности Украины». Таким образом, впервые была применена мера наказания по статье CAATSA за нарушение прав человека.

Александр Басов , замминистра госбезопасности Луганской народной республики и само министерство. Использовал свое положение «для наказания или преследования членов общества „Свидетелей Иеговы“;

замминистра госбезопасности Луганской народной республики и само министерство. Использовал свое положение «для наказания или преследования членов общества „Свидетелей Иеговы“; Владимир Зарицкий , бывший начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ;

бывший начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ; Андрей Сушко , который в документе обозначен сотрудником Федеральной службы безопасности России , подозревается в незаконном похищении в 2017 году​ крымско-татарского активиста , который возражал против российской оккупации Крыма».



Юрлица под санкциями

Также портал приводит полный список компаний, попавших под санкции, указывая их собственников:

АО «Санаторий «Ай-Петри» ( по данным ЕГРЮЛ , учрежден министерством имущества и земельных отношений Республики Крым);

по данным ЕГРЮЛ учрежден министерством имущества и земельных отношений Республики Крым); АО «Санаторий «Дюльбер» ( по данным ЕГРЮЛ , также учрежден минимущества Крыма);

по данным ЕГРЮЛ также учрежден минимущества Крыма); АО «Санаторий «Мисхор» ( учредитель — минимущества Крыма);

учредитель — минимущества Крыма); АО «Крымтеплоэлектроцентраль»;

ООО «Гарант-СВ»;

ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов»;

ООО «Южный проект» ( компания , связанная с банком «Россия», в конце прошлого года стала владельцем крымского предприятия «Новый Свет», завода шампанских вин);

компания связанная с банком «Россия», в конце прошлого года стала владельцем крымского предприятия «Новый Свет», завода шампанских вин); курорт Mriya Resort & SPA ( Минфин США указывает , что конечным владельцем курорта является Сбербанк).

США поясняет, например, что санатории Ялты попали в список, потому что их незаконно национализировали. Другие юрлица оказались там также из-за контроля со стороны России.

Что это значит

«Любая собственность или имущественные интересы, которые имеют эти лица в юрисдикции США, заблокированы», — отмечается в заявлении Минфина. Кроме того, гражданам США запрещено проводить финансовые операции с участием этих лиц и организаций.