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Политика
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Крымские санатории попали под санкции США

В ответ на продолжающиеся злонамеренные действия и дестабилизирующее поведение России, Минфин США ввел дополнительные санкции. Под них попали три физлица и 9 компаний Украины и Крыма, включая министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики, передает РБК.

Крым
Крым
архив компании "Авианебо"

Физлица под санкциями

Минфин США заявил, что физлица попали под санкции за «серьезные нарушения прав человека при поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности Украины». Таким образом, впервые была применена мера наказания по статье CAATSA за нарушение прав человека.

  • Александр Басов, замминистра госбезопасности Луганской народной республики и само министерство. Использовал свое положение «для наказания или преследования членов общества „Свидетелей Иеговы“;
  • Владимир Зарицкий, бывший начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ;
  • Андрей Сушко, который в документе обозначен сотрудником Федеральной службы безопасности России, подозревается в незаконном похищении в 2017 году​ крымско-татарского активиста, который возражал против российской оккупации Крыма».

Юрлица под санкциями

Также портал приводит полный список компаний, попавших под санкции, указывая их собственников:

  • АО «Санаторий «Ай-Петри» (по данным ЕГРЮЛ, учрежден министерством имущества и земельных отношений Республики Крым);
  • АО «Санаторий «Дюльбер» (по данным ЕГРЮЛ, также учрежден минимущества Крыма);
  • АО «Санаторий «Мисхор» (учредитель — минимущества Крыма);
  • АО «Крымтеплоэлектроцентраль»;
  • ООО «Гарант-СВ»;
  • ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов»;
  • ООО «Южный проект» (компания, связанная с банком «Россия», в конце прошлого года стала владельцем крымского предприятия «Новый Свет», завода шампанских вин);
  • курорт Mriya Resort & SPA (Минфин США указывает, что конечным владельцем курорта является Сбербанк).

США поясняет, например, что санатории Ялты попали в список, потому что их незаконно национализировали. Другие юрлица оказались там также из-за контроля со стороны России.

Что это значит

«Любая собственность или имущественные интересы, которые имеют эти лица в юрисдикции США, заблокированы», — отмечается в заявлении Минфина. Кроме того, гражданам США запрещено проводить финансовые операции с участием этих лиц и организаций.

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