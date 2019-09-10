Начинал дворником: что известно об Олеге Хорохордине, новом главе Республики Алтай

На выборах главы Республики Алтай победил врио губернатора Олег Хорохордин: он получил 58,82% голосов избирателей при явке 49,87%. Что известно о его карьере, личной жизни и увлечениях — в материале altapress.ru.

Олег Хорохордин — уроженец Алтайского края. 20 марта Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. До назначения Хорохордин занимал должность председателя совета ГЛОНАСС.

Олег Хорохордин закончил ААЭП и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Он бакалавр экономики, менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление», кандидат социологических наук.

Александр Новак и Олег Хорохордин. altai-republic.ru

Будущий губернатор в 1988 году работал дворником в барнаульской школе. Поработал делопроизводителем в районном суде, плотником-бетонщиком, водителем. Служил в армии на Украине.

В 1997 году карьера Хорохордина постепенно пошла «в гору». Он стал начальником участка, а затем возглавил «Торговый дом «Алтайэнергострой». Впоследствии стал стал специалистом сводно-аналитического отдела территориального управления Минимущества России по Московской области, входил в число совладельцев компаний «ТД «Алтайэнергострой», «Рантье» и «Энергоподряд».

Встреча Владимира Путина и Олега Хорохордина. пресс-служба Кремля / kremlin.ru

С 2004 по 2006 год работал главным специалистом отдела координации работы в ЦФО управления федеральной государственной службы занятости населения по Московской области. Также был советником по информационно-аналитическому обеспечению аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.

С 2009 года его назначили главным советником управления президента РФ по внутренней политике администрации президента.

Олег Хорохордин. снимок из аккаунта врио главы Республики Алтай

Олег Хорохордин женат, у него есть сын и дочь. Он увлекается восточными единоборствами, горными лыжами, охотой.

Будучи врио главы Алтая, Хорохордин завел страничку в Instagram. За первые три месяца ему отправили больше 1,5 тысяч сообщений. Вместе с подчиненными политик ответил на 1,2 тысячи и затем закрыл личные сообщения, но оставил открытыми комментарии.

На встрече с Владимиром Путиным в июле Олег Хорохордин рассказал президенту о главных проблемах Республики Алтай. Среди них он назвал низкий уровень зарплат, безработицу, отсутствие врачей и учителей в селах.