Квест на выживание: какие испытания пришлось пройти Томенко за год и как он с ними справился

Год назад, 9 сентября, жители Алтайского края выбрали себе нового губернатора — Виктора Томенко. Этот период стал для главы региона своего рода квестом, проходя который губернатор подбирал союзников, преодолевал препятствия, оступался, получал бонусы, а на каких-то этапах проваливался, теряя очки и «жизни».

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Испытание 1. Стань своим

Виктор Томенко начал проходить эту полную возможностей и опасностей дистанцию с 1 июня, когда прилетел в Барнаул из Красноярского края. Все, что его связывало до этого с нашим регионом, — единственная поездка в Белокуриху много лет назад, которая пришлась на лютые морозы.

Задача стать своим была первоочередной. Выполнение миссии упрощали сами жители: они так устали от прежней команды, что даже чужак большого отторжения у них на вызывал.

Шаг 1. Еще до выборов Томенко «прочесал» почти всю территорию, на которой живет около 70% жителей края, провел сотни встреч.

Шаг 2. После выборов ввел новый формат — выездные заседания правительства, когда десант министров и начальников высаживается в отдельном муниципалитете. Первым «принял удар» Камень-на-Оби.

Начало было многообещающим: крики и жалобы людей выслушали, болевые точки зафиксировали, собственными спинами испытали убитые дороги — губернатор дал поручения исправить что можно.

Но сроки исполнения жителям не назвали, за лето радикальных изменений не случилось. И у каменцев сейчас ощущение, что их просто «перекормили обещаниями». .

Виктор Томенко и правительство в Камне-на-Оби altapress.ru

Шаг 3. Томенко завел аккаунт в Instagram. Пока это в основном парадно-выставочная лента встреч и посещений. Но жители активно комментируют посты. К одним из комментаторов из Троицкого района губернатор даже заехал в гости.

В диалоги с фолловерами глава региона не вступает, говорит, что не может позволить себе эту роскошь — соцсеть сжирает слишком много времени.

Шаг 4. Он ходит на публичные мероприятия вроде субботников или Дня города, где фотографируется со всеми, кто просит.

Шаг 5. В зале заседаний правительства губернатор спустился из президиума к подчиненным и сел с ним за общий овальный стол.

Шаг 6. Он ни разу не оговорился публично, назвав Алтайский край Красноярским, чем гордится.

Испытание 2. Подбери команду

Как чужаку, Томенко было важно так подобрать соратников, чтобы местные выполняли текущие и будущие задачи, приехавшие с ним из Красноярска его страховали, и при этом никто не «выстрелил» в спину.

Некоторые начальственные посты или министерские кресла заняли бывшие замы ведомств: вместе с повышением должностей и зарплат они получили возможность реализовать амбиции. Как, например, Павел Дитятев из минэконома, Данил Ситников из минфина, Александр Большаков из управления перерабатывающей промышленности.

На совещании в правительстве Алтайского края 17 мая 2019 года. altairegion22.ru.

Другие, как руководители аграрного блока, сумели сохранить свои кабинеты. А третьим, как Евгений Дешевых, поручили разгребать «авгиевы конюшни» в других отраслях.

Проблема в том, что больше 10 лет одного управленческого стиля — не кот начхал. Инерция мышления чиновников оказалась велика. Губернатор из раза в раз пытается сбить подчиненных с нахоженной колеи победоносных реляций, общих цифр и выхолощенных докладов. Это процесс не быстрый, но Томенко считает, что ситуация постепенно меняется.

Выходцы из Красноярска, вопреки первым ожиданиям, ведут себя тихо. Некоторые из них, например, вице-премьеры Иван Кибардин и Игорь Степаненко, совершенно избегают публичности, вплоть до того, что не ясно, чем, собственно, они занимаются. Но при этом именно у них сосредоточены основные контрольные функции.

Расстановка сил Виктором Томенко несла и еще одну важную задачу — создать у населения понимание, что его команда способна не просто пройти дистанцию до конца, но и победить, несмотря на все препятствия. И вот здесь произошла пробуксовка.

Причин называется много: от кадрового голода до общероссийской минорной повестки, на которую губернатор никак не может повлиять. Однако большого воодушевления новая команда у населения не вызвала.

Виктор Томенко на сессии АКЗС Анна Зайкова

Испытание 3. Завоюй союзников

Главные потенциальные союзники или враги в политике — депутаты, которые вполне могли начать собственную игру. История края помнит такие примеры во времена губернаторства Михаила Евдокимова.

Но Томенко вместе с большей свободой высказываний дал депутатам еще и более широкие полномочия. Для начала обсудил с ним новую структуру правительства, хотя это было вовсе не обязательно.

Потом вернул им право согласовывать двух своих замов — экономического и финансового, утверждать изменения в плане приватизации имущества, ратифицировать соглашения о сотрудничестве с другими регионами, утверждать госпрограммы.

Томенко ходит на все сессии краевого заксобрания, кроме случаев, когда уезжает в командировки.

Испытание 4. Разберись с мэрами

Губернатор вывел из практики публичную «порку» глав городов и районов. Ни одного главу он ни разу по-настоящему даже не пожурил. Однако именно этим вызвал лавину критики со стороны жителей как минимум Барнаула и Рубцовска, которые ждали как раз, что Томенко, наконец, «промоет» им мозги и заставит работать эффективнее или выгонит в шею.

Виктор Томенко и Сергей Дугин. barnaul.org

Публично губернатор — по политическим мотивам или в силу интеллигентности — ничего такого не предпринял. Не исключено, что он что-то подобное и проделал с мэром Барнаула Сергеем Дугиным, который все же ушел в отставку 15 августа, но без лишних глаз и ушей.

Дмитрий Фельдман, мэр Рубцовска, оказался более «живуч». Крупномасштабная акция внутренних оппонентов по его свержению в конце 2018 года потерпела крах. Во всяком случае пока. По данным altapress.ru, губернатор встречался с Фельдманом и принимал какие-то решения в момент, когда отставка мэра казалось неминуемой. И тот до сих пор занимает свой пост.

Тем временем глава другого города — Заринска — Иван Терешкин покинул свой пост. Он также относился к числу руководителей старой школы. Ходила информация, что Терешкина подкосила мусорная реформа, из-за которой в городе случился скандал. Однако Томенко заверил журналистов, что Иван Иваныч ушел в силу личных обстоятельств.

Испытание 5. Придумай , как повысить зарплату

Это одно из ключевых испытаний.

Исходные данные были аховые: Алтайский край — многолетний аутсайдер по размеру официальной средней зарплаты среди регионов России. Томенко предупредил — резких скачков ждать не стоит. Уже через месяц после приезда в крае он обрисовал схему: «тянуть» друг за другом зарплаты в бюджетном и коммерческом секторах.

Карман , деньги , зарплата. СС0

Что реально получилось? Переходящие остатки бюджета с 2018 года позволили властям края повысить зарплату бюджетникам в 2019 году почти на 15%. Учителям с 1 сентября этого года изменили систему оплаты труда, и цифры в их «квитках» теперь должны стать выше в среднем на сумму от 1 до 3 тысяч рублей.

По итогам июня средний размер оплаты труда в крае достиг 29 тысяч рублей против 24,4 тысяч год назад. Солидная динамика, однако она не сдвинула регион с последнего места по этому показателю в Сибири.

Виктор Томенко в недавнем интервью заявил, что никакие внутренние усилия не смогут кардинально изменить ситуацию — слишком низкими были базовые позиции.

Помочь тут может попадание Алтайского края в число регионов, где решено бороться с бедностью. Это в том числе значит, что появятся дополнительные возможности привлечь больше федеральных денег.

Так что в выполнении этой миссии глава региона, несмотря на все его усилия, стоит только в начале пути.

Завод «Нортек» на площадке бывшего Алтайского шинного комбината , август 2019 год. Ирина Баенкова

Испытание 6. Спаси экономику

Глобальное задание, состоящее из нескольких миссий. Здесь пока потери и победы идут с переменным успехом.

В плюсе — заход крупного федерального инвестора, группы «Черкизово», на «Алтайский бройлер». Ее основатель Игорь Бабаев прямо сказал, что инвестирует в связи с приходом нового губернатора.

Власти края решили главный вопрос — с землей — для другого аграрного холдинга «ЭкоНива», который теперь будет строить животноводческий комплекс в Тальменском районе. Инвесторам, зашедшим еще при прежней власти, тоже дают «зеленый свет»: компаниям «Русская кожа», «БТК-холдинг» и другим.

Статистика говорит, что за первое полугодие 2019 года крупные и средние предприятия края получили прибыль в 1,6 раза выше, чем за такой же период прошлого года. Общая сумма убытков сократилась больше чем на 20%, а доходов — выросла в 1,5 раза. Общий индекс промпроизводства за январь-июль — 101,7%.

Предприятие «Алтайский бройлер». Олег Богданов

Однако все эти заслуги совершенно меркнут на фоне громких закрытий одних предприятий и проблем на других.

Остановил производство «Иткульский спиртзавод» — один из крупнейших налогоплательщиков края. Прекратил работу «Рубцовский хлебокомбинат». Правда, нашлись герои, готовые поделиться с ним «своим здоровьем» и реанимировать его. Закрылись кондитерские предприятия в Барнауле и Заринске. Крайне сложная ситуация на Моторном заводе.

Но особенно показательной стала история с ликвидацией тепличного комплекса «Индустриальный», который является собственностью самого края. Томенко не скрывал, что возмущен тем, что много лет работа предприятия была убыточной, неэффективной, высасывала сотни миллионов бюджетных рублей ради воспроизводства собственной экономической никчемности.

Власти нашли инвестора в тепличное производство, но что из этого «выгорит», пока не ясно. Штат «Индустриального» в любом случае сократится в разы.

Тепличный комплекс «Индустриальный». altairegion22.ru

Собственно, эти истории показали принципиально иной подход губернатора к процессам в экономике, чем у его предшественника. Томенко дал понять несколько вещей. Первая — коммерческие предприятия находятся в рынке, и их судьбой движут либо этот рынок, либо собственники. Власть не должна нести ответственность за неэффективные решения руководства частных компаний, реальных инструментов повлиять на них у нее нет.

Вторая — край не будет выделять миллионы на поддержку неэффективных собственных активов.

По сути, процессы угасания некоторых предприятий, которые вуалировались, тянулись месяцами или даже годами, начали завершатся в период управления Томенко. Не с его подачи, но из-за изменения условий и на фоне общефедеральной экономической ситуации: вести малый и средний бизнес, которого в крае большинство, становится все труднее.

Отчет Виктора Томенко Анна Зайкова

Испытание 7. Примкни к «богам»

Без поддержки федеральных властей в принципе говорить о развитии дотационного Алтайского края не приходится. Какой она будет, зависит от веса и авторитета губернатора.

Что говорит в пользу Виктора Томенко? Он входит в команду тех самых управленцев, которых учили в нашумевшей кириенковской «школе губернаторов». Уже после избрания губернатором Виктор Томенко возглавил аграрную рабочую группу в Госсовете России, куда его назначил президент. Таких групп — всего 16.

Томенко дружен с некоторыми федеральными чиновниками. Например, с министром энергетики Александром Новаком, с министром высшего образования и науки Михаилом Котюковым.

«Федеральные» связи в равной мере могут помочь или региону, или самому Томенко в его дальнейшей карьере. Но это уже вопрос будущего.