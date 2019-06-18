Мария Бутина начала преподавать основы демократии в тюрьме США

Осужденная в США уроженка Алтайского края Мария Бутина активно занялась в заключении преподавательской деятельностью. Как сообщил газете «Известия» ее отец Валерий Бутин, она преподает заключенным четыре предмета.

Напомним: 30-летнюю россиянку в конце мая перевели из распределительного центра Грейди в штате Оклахома в тюрьму города Таллахасси во Флориде.

Валерий Бутин,

отец осужденной:

— Маша сейчас активно занялась преподаванием, что помогает ей справляться с нелегкой жизненной ситуацией. За работу ей даже положено небольшое вознаграждение.

Россиянка обучает женщин, отбывающих срок вместе с ней, математике и английскому языку, также преподает теорию вероятности и обществоведение. В рамках последнего предмета она ведет уроки основ демократической системы США.

Марию Бутину арестовали в США летом 2018 года, как агента влияния России. Весной 2019-го ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Ее признали виновной в сговоре с целью продвижения интересов России в США, а также в том, что она вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. Девушка частично признала вину, а в мае попросила финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов.