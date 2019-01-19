О роли коммунистов в отставке Карлина
Прошедший год для партии Мария Прусакова назвала достаточно результативным.
Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:
В копилку достижений партийной организации, безусловно, можно отнести избирательную кампанию по выборам президента, в ходе которых мы получили второй результат по стране за нашего кандидата, участие алтайской делегации в выборах в Хакасии.
Отставка губернатора, наверное, для края одно из самых ярких событий, и то, что это было сделано в том числе исходя из итогов выборов президента, дает нам основание считать, что мы причастны к этому событию.
О Павле Грудинине как мессии и путеводной звезде
Выдвижение «красного директора совхоза» Павла Грудинина кандидатом в президенты в 2018 году в партии восприняли с огромным оптимизмом и поддержали его, сказала Прусакова.
Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:
Это и понятно — для аграрного Алтайского края успешный руководитель сельскохозяйственного предприятия стал своеобразной «путеводной звездой», тем мессией, кто помог бы решить годами не решаемые проблемы нашего региона.
А вот проигрыш кандидата в президенты Грудинина, набравшего всего 11% по стране, она объяснила, во-первых, работой телевидения, на котором происходило «сплошное восхваление главного кандидата» и лились «ушаты грязи на Павла Николаевича». Но не только этим.
Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:
С другой стороны, наглые фальсификации итогов выборов по всей стране. В выборную ночь многие следили за данными, поступающими в ЦИК РФ, и стали свидетелями, как процент голосов за Грудинина необъяснимым образом таял от Дальнего Востока к Москве.
В Алтайском крае нам удалось избежать широкомасштабных фальсификаций во многом благодаря поддержке тех сотен сторонников, которые по убеждению, а не за деньги стали наблюдателями на выборах.
Победа Владимиру Путину далась нелегко, и это «пиррова победа», считает лидер алтайских коммунистов.
Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:
Не прошло и полгода, как все доверчивые избиратели увидели то, что они выбрали: все антинародные инициативы власти — от повышения пенсионного возраста до увеличения НДС и налога на самозанятых. Неудивительно, что рейтинги «Единой России» и президента находятся в крутом пике.
Она также подчеркнула, что отставка губернатора Александра Карлина — это одно из следствий итогов президентских выборов и высокой поддержки Павла Грудинина.
О перевороте во фракции коммунистов в АКЗС
В том, что во фракции КПРФ в краевом Заксобрании произошел «переворот» и ее сместили с поста руководителя фракции, Прусакова винит не только экс-губернатора Карлина. По ее словам, коллеги по фракции «не прошли испытание медными трубами».
Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:
Очевидно, что была неугодна активная работа фракции, постоянное использование парламентской трибуны для озвучивания проблем, решения разных вопросов. Всеми способами нас пытались дискредитировать, использовались различные, в том числе административные рычаги, давление на наших депутатов. Тому же Талдыкину, например, была обещана платная ставка. Люди оказались слабы и предали интересы партии.
В АКЗС сейчас осталось только три депутата-коммуниста, но «мы не сдаемся, руки не опускаем».
О неучастии в выборах губернатора
Прокомментировала Прусакова и то, что КПРФ отказалась выдвигать своего кандидата на выборах губернатора Алтайского края. Решение было сложным, сказала она, но председатель партии Геннадий Зюганов поддержал его.
Но, «отказываясь от участия в этой политической профанации, мы говорили о необходимости сконцентрировать свою деятельность на борьбе против пенсионной реформы». При этом, как считает лидер алтайских коммунистов, в случае победы кандидата-коммуниста в крае был бы возможен приморский сценарий — отмена результатов выборов, повторные выборы и невозможность пройти муниципальный фильтр.
Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:
Но у нас была еще одна особенность. В Хакасии, где победила КПРФ, параллельно с выборами губернатора проходили выборы в парламент, и сейчас законодательная власть там находится в руках коалиции, которая поддерживает Коновалова, не ставит палки в колеса.
В том числе по принятию бюджета. У нас в Алтайском крае были отдельно выборы губернатора. Даже в случае победы нашего кандидата при первом же утверждении бюджета он был бы не поддержан. Регион оказался бы просто в ступоре. Мы уже проходили такой сценарий с Евдокимовым, когда законодательная власть препятствовала губернатору.
По словам Прусаковой, участие в выборах ради «эфемерной победы, не несущей ничего хорошего в перспективе», не подходит для серьезной политической силы. Полностью интервью с первым секретарем крайкома КПРФ в Алтайском крае можно прочитать на сайте КПРФ.