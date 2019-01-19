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Мария Прусакова — о путеводной звезде и мессии и влиянии коммунистов на отставку Карлина

Кандидат на пост президента миллиардер из Подмосковья Павел Грудинин стал для жителей Алтая «путеводной звездой», губернаторские выборы в крае были политической профанацией, и коммунисты причастны к отставке губернатора Карлина. Об этом и многом другом лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова рассказала в откровенном интервью, опубликованном в газете «Голос труда» и на сайте КПРФ 18 января. Приводим выдержки из этой беседы.

Мария Прусакова встречает Павла Грудинина.
Мария Прусакова встречает Павла Грудинина.
Страничка М. Прусаковой в Facebook.

О роли коммунистов в отставке Карлина

Прошедший год для партии Мария Прусакова назвала достаточно результативным.

Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

В копилку достижений партийной организации, безусловно, можно отнести избирательную кампанию по выборам президента, в ходе которых мы получили второй результат по стране за нашего кандидата, участие алтайской делегации в выборах в Хакасии.

Отставка губернатора, наверное, для края одно из самых ярких событий, и то, что это было сделано в том числе исходя из итогов выборов президента, дает нам основание считать, что мы причастны к этому событию.

Мария Прусакова в АКЗС.
Мария Прусакова в АКЗС.
Страничка М. Прусаковой в Facebook.

О Павле Грудинине как мессии и путеводной звезде

Выдвижение «красного директора совхоза» Павла Грудинина кандидатом в президенты в 2018 году в партии восприняли с огромным оптимизмом и поддержали его, сказала Прусакова.

Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

Это и понятно — для аграрного Алтайского края успешный руководитель сельскохозяйственного предприятия стал своеобразной «путеводной звездой», тем мессией, кто помог бы решить годами не решаемые проблемы нашего региона.

Мария Прусакова и Павел Грудинин в Барнауле.
Мария Прусакова и Павел Грудинин в Барнауле.
Страничка М. Прусаковой в Facebook.

А вот проигрыш кандидата в президенты Грудинина, набравшего всего 11% по стране, она объяснила, во-первых, работой телевидения, на котором происходило «сплошное восхваление главного кандидата» и лились «ушаты грязи на Павла Николаевича». Но не только этим.

Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

С другой стороны, наглые фальсификации итогов выборов по всей стране. В выборную ночь многие следили за данными, поступающими в ЦИК РФ, и стали свидетелями, как процент голосов за Грудинина необъяснимым образом таял от Дальнего Востока к Москве.

В Алтайском крае нам удалось избежать широкомасштабных фальсификаций во многом благодаря поддержке тех сотен сторонников, которые по убеждению, а не за деньги стали наблюдателями на выборах.

Мария Прусакова и Павел Грудинин.
Мария Прусакова и Павел Грудинин.
Страничка М. Прусаковой в Facebook.

Победа Владимиру Путину далась нелегко, и это «пиррова победа», считает лидер алтайских коммунистов.

Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

Не прошло и полгода, как все доверчивые избиратели увидели то, что они выбрали: все антинародные инициативы власти — от повышения пенсионного возраста до увеличения НДС и налога на самозанятых. Неудивительно, что рейтинги «Единой России» и президента находятся в крутом пике.

Она также подчеркнула, что отставка губернатора Александра Карлина — это одно из следствий итогов президентских выборов и высокой поддержки Павла Грудинина.

О перевороте во фракции коммунистов в АКЗС

В том, что во фракции КПРФ в краевом Заксобрании произошел «переворот» и ее сместили с поста руководителя фракции, Прусакова винит не только экс-губернатора Карлина. По ее словам, коллеги по фракции «не прошли испытание медными трубами».

Мария Прусакова во фракции.
Мария Прусакова во фракции.
Страничка М. Прусаковой в Facebook.

Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

Очевидно, что была неугодна активная работа фракции, постоянное использование парламентской трибуны для озвучивания проблем, решения разных вопросов. Всеми способами нас пытались дискредитировать, использовались различные, в том числе административные рычаги, давление на наших депутатов. Тому же Талдыкину, например, была обещана платная ставка. Люди оказались слабы и предали интересы партии.

В АКЗС сейчас осталось только три депутата-коммуниста, но «мы не сдаемся, руки не опускаем».

О неучастии в выборах губернатора

Прокомментировала Прусакова и то, что КПРФ отказалась выдвигать своего кандидата на выборах губернатора Алтайского края. Решение было сложным, сказала она, но председатель партии Геннадий Зюганов поддержал его.

Мария Прусакова на митинге.
Мария Прусакова на митинге.
Страничка М. Прусаковой в Facebook.

Но, «отказываясь от участия в этой политической профанации, мы говорили о необходимости сконцентрировать свою деятельность на борьбе против пенсионной реформы». При этом, как считает лидер алтайских коммунистов, в случае победы кандидата-коммуниста в крае был бы возможен приморский сценарий — отмена результатов выборов, повторные выборы и невозможность пройти муниципальный фильтр.

Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

Но у нас была еще одна особенность. В Хакасии, где победила КПРФ, параллельно с выборами губернатора проходили выборы в парламент, и сейчас законодательная власть там находится в руках коалиции, которая поддерживает Коновалова, не ставит палки в колеса.

В том числе по принятию бюджета. У нас в Алтайском крае были отдельно выборы губернатора. Даже в случае победы нашего кандидата при первом же утверждении бюджета он был бы не поддержан. Регион оказался бы просто в ступоре. Мы уже проходили такой сценарий с Евдокимовым, когда законодательная власть препятствовала губернатору.

По словам Прусаковой, участие в выборах ради «эфемерной победы, не несущей ничего хорошего в перспективе», не подходит для серьезной политической силы. Полностью интервью с первым секретарем крайкома КПРФ в Алтайском крае можно прочитать на сайте КПРФ.

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