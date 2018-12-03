Мария Захарова заявила, что Россия защищает Европу от варварства и тирании

2 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европу от варварства, милитаризма и агрессии защищает Россия, а не Украина. Так она прокомментировала слова Петра Порошенко о якобы готовящемся в России захвате Мариуполя и Бердянска, пишет ТАСС.