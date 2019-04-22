Медведев назвал условия для улучшения отношений с Украиной

По мнению российского премьера, результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины.
Перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий, считает Медведев.
Дмитрий Медведев,
председатель правительства РФ:
У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу. В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть.
Честность, прагматичный и ответственный подход — условия для улучшения отношений между Украиной и Россией, считает Дмитрий Медведев.
«Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны», — пишет премьер. По его мнению главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, — «здравомыслие и, конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры».
«Только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие. А значит — решать тяжелейшие социальные проблемы, которые столь остро стоят сегодня для миллионов украинцев», — резюмирует председатель российского правительства.
21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов, в котором победу одержал Владимир Зеленский. Официальное объявление окончательных результатов выборов от ЦИК Украины состоится 30 апреля.
Действующий президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что не намерен оставлять политическую карьеру и будет представлять сильную оппозицию новому главе государства.