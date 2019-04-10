Медведев рассказал, как получил и «зачистил» двойку в школе

Медведев заявил, что никогда не рассказывал об этой двойке — это была «тайна». По словам политика, в таком случае нужно просто собраться и довести дело до конца.
Дмитрий Медведев,
премьер-министр РФ:
— Самое главное — собрать волю в кулак и правильным образом завершить учебу. Когда я заканчивал учиться в школе, у меня не то, что «двоек», у меня и «троек» уже не осталось: я все зачистил.
Подводя итог, Медведев заметил, что плохие отметки необходимы для грамотного процесса обучения. «Двойки» должны быть даже для того, чтобы понять, в чем разница между «двойкой» и «пятеркой», — пояснил он.