Медведев рассказал, как получил и «зачистил» двойку в школе

У премьер-министра Дмитрия Медведева в десятом выпускном классе была двойка в четверти. Об этом он рассказал на образовательном форуме в Москве, сообщил а «Газета.ru».

Медведев заявил, что никогда не рассказывал об этой двойке — это была «тайна». По словам политика, в таком случае нужно просто собраться и довести дело до конца.

Дмитрий Медведев,

премьер-министр РФ:

— Самое главное — собрать волю в кулак и правильным образом завершить учебу. Когда я заканчивал учиться в школе, у меня не то, что «двоек», у меня и «троек» уже не осталось: я все зачистил.

Подводя итог, Медведев заметил, что плохие отметки необходимы для грамотного процесса обучения. «Двойки» должны быть даже для того, чтобы понять, в чем разница между «двойкой» и «пятеркой», — пояснил он.