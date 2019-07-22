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Политика

Мэр Барнаула взял себе молодого заместителя

Глава Барнаул Сергей Дугин распорядился принять на должность своего заместителя по городскому хозяйству 32-летнего Андрея Федорова. Информация о новом заме появилась на официальном сайте администрации города. Должность освободилась после того, как мэр уволил с нее подозреваемого во взяточничестве Александра Алексеенко.

Сергей Дугин.
Сергей Дугин.
Анна Зайкова, altapress.ru

Андрей Федоров — уроженец Барнаула. В 2009 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В том же году начал работать экономистом на Барнаульском аппаратурно-механическом заводе.

Андрей Федоров.
Андрей Федоров.
barnaul.org

С ноября 2009 года занял должность ведущего специалиста управления коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района, потом стал замглавы администрации этого же района.

Его предшественника на должности вице-мэра по городскому хозяйству подозревают в миллионной взятке. По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год Александр Алексеенко получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку за дачу указаний подчиненным о заключении с ним муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов.

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