«Мы попадем в рай, а они просто сдохнут». Путин рассказал, в каком случае Россия нанесёт ядерный удар

Россия готова применить ядерное оружие только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит по ней удар, заявил Владимир Путин. По словам президента, в планах РФ точно нет превентивного удара, сообщает «Интерфакс».

«У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар», — заявил президент, выступая на Валдайском форуме в Сочи. Он подчеркнул, что это значит, что Россия готова и будет применять ядерное оружие «только тогда, когда удостоверится в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России».

По словам Владимира Путина, суть ядерной доктрины России в том, что агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. «А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут», — заявил глава государства, — Потому что они даже раскаяться не успеют".