Экс-сенатор Щетинин, вероятно, возглавит представительство Алтайского края в Москве

65-летний экс-сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин с высокой долей вероятности возглавит постоянное представительство Алтайского края в Москве, сообщил источник altapress.ru. Он сменит на этом посту 63-летнего Николая Борисенко.

Михаил Щетинин, рассказывают, категорически не желал ни уходить на пенсию, ни уезжать из Москвы. Еще в период предвыборной губернаторской кампании циркулировала информация, что он готов был даже поспорить за место сенатора со бывшим своим начальником — экс-губернатором края Александром Карлиным. Однако это ему не удалось. И тогда он приложил максимум усилий, чтобы занять пост постпреда в Москве.

В какой именно срок состоится официальное назначение, пока не известно.

Ранее «Банкфакс» сообщал, что Щетинин может пролоббировать предоставление ему квартиры в столице, которую, как ожидает экс-сенатор, ему оплатит край. Ранее он жил в служебном жилье, которое ему предоставлял Совет Федерации. Теперь он им пользоваться не может. Вероятно, именно поэтому экс-сенатор и намерен привлечь региональный бюджет к решению своей проблемы.

Чем занимается представительство?

В соответствии с положением о представительстве, это подразделение занимается следующим:

представляет и защищает интересы Алтайского края в федеральных органах власти,

осуществляет оперативную связь и взаимодействие правительства края с администрацией президента и правительством РФ , а также другими федеральными органами,

а также другими федеральными органами, содействует укреплению деловых связей между ведущими предприятиями , научными учреждениями края с организациями и учреждениями РФ и других регионов,

научными учреждениями края с организациями и учреждениями РФ и других регионов, осуществляет функции торгового представительства Алтайского края,

организует участие представителей края в международных и российских выставках , межрегиональных конференциях , семинарах , презентациях , «круглых столах» для развития двустороннего сотрудничества с другими регионами и странами,

межрегиональных конференциях семинарах презентациях «круглых столах» для развития двустороннего сотрудничества с другими регионами и странами, осуществляет организационную , административную , информационную поддержку мероприятий с участием губернатора во время его визитов в Москву,

административную информационную поддержку мероприятий с участием губернатора во время его визитов в Москву, ведет прием жителей Алтайского края , рассматривает их обращения , оказывает им помощь и другое.

Что известно о Щетинине?

В 1990-х и начале «нулевых» Михаил Щетинин работал в городских структурах Барнаула: замглавы и главой Железнодорожного района, депутатом гордумы, где он был председателем экономического комитета.

Вся его карьера в краевых и федеральном органах власти состоялась при Александре Карлине. В 2007 году Щетинин возглавил Главное управление экономики и инвестиций региона. На этом посту, помимо многочисленных поездок, Щетинин запомнился презентацией и ведением масштабных многомиллиардных инвестпроектов: «Бирюзовая Катунь», «Алтаймясопром», «Западное» и т. д. Судьба некоторых из них оказалась плачевной.

В 2014 году Александр Карлин после своей победы на выборах назначил Щетинина представителем администрации края в Совете Федерации.