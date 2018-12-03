Экс-сенатор Щетинин, вероятно, возглавит представительство Алтайского края в Москве

Михаил Щетинин, рассказывают, категорически не желал ни уходить на пенсию, ни уезжать из Москвы. Еще в период предвыборной губернаторской кампании циркулировала информация, что он готов был даже поспорить за место сенатора со бывшим своим начальником — экс-губернатором края Александром Карлиным. Однако это ему не удалось. И тогда он приложил максимум усилий, чтобы занять пост постпреда в Москве.
В какой именно срок состоится официальное назначение, пока не известно.
Ранее «Банкфакс» сообщал, что Щетинин может пролоббировать предоставление ему квартиры в столице, которую, как ожидает экс-сенатор, ему оплатит край. Ранее он жил в служебном жилье, которое ему предоставлял Совет Федерации. Теперь он им пользоваться не может. Вероятно, именно поэтому экс-сенатор и намерен привлечь региональный бюджет к решению своей проблемы.
Чем занимается представительство?
В соответствии с положением о представительстве, это подразделение занимается следующим:
- представляет и защищает интересы Алтайского края в федеральных органах власти,
- осуществляет оперативную связь и взаимодействие правительства края с администрацией президента и правительством РФ, а также другими федеральными органами,
- содействует укреплению деловых связей между ведущими предприятиями, научными учреждениями края с организациями и учреждениями РФ и других регионов,
- осуществляет функции торгового представительства Алтайского края,
- организует участие представителей края в международных и российских выставках, межрегиональных конференциях, семинарах, презентациях, «круглых столах» для развития двустороннего сотрудничества с другими регионами и странами,
- осуществляет организационную, административную, информационную поддержку мероприятий с участием губернатора во время его визитов в Москву,
- ведет прием жителей Алтайского края, рассматривает их обращения, оказывает им помощь и другое.
Что известно о Щетинине?
В 1990-х и начале «нулевых» Михаил Щетинин работал в городских структурах Барнаула: замглавы и главой Железнодорожного района, депутатом гордумы, где он был председателем экономического комитета.
Вся его карьера в краевых и федеральном органах власти состоялась при Александре Карлине. В 2007 году Щетинин возглавил Главное управление экономики и инвестиций региона. На этом посту, помимо многочисленных поездок, Щетинин запомнился презентацией и ведением масштабных многомиллиардных инвестпроектов: «Бирюзовая Катунь», «Алтаймясопром», «Западное» и т. д. Судьба некоторых из них оказалась плачевной.
В 2014 году Александр Карлин после своей победы на выборах назначил Щетинина представителем администрации края в Совете Федерации.