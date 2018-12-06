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Политика
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Оскандалившаяся чиновница Глацких попала в календарь на 2019 год

Глава свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких, которая запомнилась россиянам фразой «государство не просило вас рожать», попала в календарь на 2019 год. Его автором стала «Партия перемен».

Ольга Глацких.
Ольга Глацких.
Скриншот видео vk.com/mash

В календарь вошли резонансные цитаты российских чиновников и депутатов. Помимо Глацких, в «сборник» попали врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов с фразой «Это у вас зарплаты маленькие», премьер-министр Дмитрий Медведев с его предложением «идти в бизнес» и другие, пишет ura.ru. Стоимость календаря — 800 рублей.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких на встрече с молодыми уральцами в Кировграде заявила, что государство ничего не должно детям, поскольку «не просило родителей их рожать». Три дня эта новость не покидала федеральный топ «Яндекс.Новостей», а к концу недели обсуждалась в шоу «Вечерний Ургант».

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