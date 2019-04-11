На Алтае прекратили громкое уголовное дело Ангела, обвиняемого в экстремизме из-за репоста о евреях

Ангел намерен добиваться полной реабилитации.
Антон стал фигурантом уголовного дела из-за постов о евреях. Правоохранители обнаружили на его страничке во «ВКонтакте» изображения, автором которых он не является и которые не занесены в федеральный список экстремистских материалов. Однако их совокупность с его высказываниями позволила экспертам-лингвистам сделать вывод о его враждебном отношении к еврейскому народу.
Дело в отношении заринчанина возбудили в апреле 2018 года. А 14 сентября Антона Ангела задержали на проспекте Ленина в Барнауле и насильно увезли в психиатрическую больницу им. Эрдмана на Новосиликатный. Это было незаконно, так как постановление об экспертизе еще не вступило в законную силу. Кроме того, силовики заломили руки адвокату Ангела Роману Ожмегову и вывели его из больницы, когда тот приехал выручать своего подзащитного.
Напомним, что в январе 2019 года суд прекратил еще одно громкое уголовное дело 19-летнего барнаульца Даниила Маркина, которого обвиняли в экстремизме.