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Политика

На Алтае прекратили громкое уголовное дело Ангела, обвиняемого в экстремизме из-за репоста о евреях

Уголовное дело Антона Ангела, которого обвиняли в экстремизме за пост в соцсети ВКонтакте, было прекращено из-за декриминализации статьи 228 УК РФ. По той же причине, что и закрыли дело Мариии Мотузной. Об этом пишет «Медиазона».

Антон Ангел.
Антон Ангел.
vk.com/antonangel

Ангел намерен добиваться полной реабилитации.

Антон стал фигурантом уголовного дела из-за постов о евреях. Правоохранители обнаружили на его страничке во «ВКонтакте» изображения, автором которых он не является и которые не занесены в федеральный список экстремистских материалов. Однако их совокупность с его высказываниями позволила экспертам-лингвистам сделать вывод о его враждебном отношении к еврейскому народу.

Суд над Марией Мотузной, Антон Ангел в центре (в белом).
Суд над Марией Мотузной, Антон Ангел в центре (в белом).
altapress.ru

Дело в отношении заринчанина возбудили в апреле 2018 года. А 14 сентября Антона Ангела задержали на проспекте Ленина в Барнауле и насильно увезли в психиатрическую больницу им. Эрдмана на Новосиликатный. Это было незаконно, так как постановление об экспертизе еще не вступило в законную силу. Кроме того, силовики заломили руки адвокату Ангела Роману Ожмегову и вывели его из больницы, когда тот приехал выручать своего подзащитного.

Напомним, что в январе 2019 года суд прекратил еще одно громкое уголовное дело 19-летнего барнаульца Даниила Маркина, которого обвиняли в экстремизме.

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