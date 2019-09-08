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Политика

На Алтае зафиксировали грубое нарушение на выборах

В Горно-Алтайске ночью накануне выборов, в «день тишины» по подъездам раскидали агитационные листовки КПРФ. Об этом сообщает brl.mk.ru.

Урны. Выборы-2018.
Урны. Выборы-2018.
Анна Зайкова

Издание сообщает, что в листовках — призыв от Геннадия Зюганова голосовать за Виктора Ромашкина.

8 сентября жители Горного Алтая выбирают нового главу региона. За пост республиканского руководителя будут бороться три кандидата. Это временно исполняющий обязанности главы региона Олег Хорохордин, выдвинутый «Единой Россией», лидер местных коммунистов Виктор Ромашкин и представитель ЛДПР Дмитрий Софронов.

Также в полном составе в Единый день голосования в Горном Алтае будет избран новый состав регионального парламента. Участие в выборах принимают представители партий КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Патриоты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Справедливая Россия», «Яблоко», «Родина» и самовыдвиженцы.

Наконец, на территории региона состоятся локальные выборы в Горно-Алтайске, Онгудайском, Турочакском, Улаганском, Усть-Канском, Чемальском, Чойском, Кош-Агачском, Майминском, Шебалинском районах.

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