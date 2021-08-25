На российских военных «транспортниках» эвакуируют более 500 человек из Афганистана

Минобороны России эвакуирует более 500 человек из Афганистана. Это будут не только россияне, но и граждане Украины и других стран ОДКБ.

К выполнению задачи привлечены четыре военно-транспортных самолета, которые располагаются на аэродроме в Ульяновске.

На их борту находятся бригады военных медиков, а также запасы воды, еды и одеял.

Провести эвакуацию поручил президент РФ Владимир Путин.

Накануне студенты из Афганистана, которые учились в военных вузах России, опубликовали открытое письмо российским властям с просьбой вывезти их из исламской республики, пишет bfm.ru. Иначе «их ждет верная смерть», говорится в послании, передает международное агентство «Фергана».

Между тем президент РФ Владимир Путин предупредил об опасности проникновения в РФ талибов.

Президент отметил, что нельзя допустить, чтобы под видом беженцев в Россию проникли боевики из Афганистана.

«Талибан» 15 августа объявил о полном контроле над Афганистаном. Президент Ашраф Гани согласился уйти в отставку и сбежал из страны в ОАЭ.

Движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность запрещена.