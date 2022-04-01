1 апреля
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Политика

«Наша еда против их санкций»: Медведев назвал продукты «тихим оружием»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил в своем Telegram «важные моменты в отношении продовольственной безопасности России».

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Медведев отметил, что экспорт российской сельхозпродукции «превышает экспорт настоящих вооружений»: в 2021 году составил более 37 млрд долларов.

Он подчеркнул, что «разнообразных и вкусных продуктов» достаточно для внутреннего потребления, приоритет в поставках — внутренний рынок.

Поставлять российскую продукцию Медведев предложил только дружественным странам.

«Благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке», — напомнил он.

Также предложил не поставлять недружественным странам продукты, а также не закупать товары у них.

«Хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить», — заметил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что западные санкции не могут настроить людей против власти.

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