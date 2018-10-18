Навальный хочет устроить теледебаты с главой Росгвардии на Первом канале

Алексей Навальный согласился принять вызов главы Росгвардии на «дуэль», но при условии, что она пройдет в формате дебатов на телевидении, сообщает РБК. По мнению оппозиционера, обращение Виктора Золотова доказывает, что ключевые места в руководстве российской власти занимают «ненормальные, неадекватные люди».

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на своем канале в YouTube разместил видеоответ на обращение главнокомандующего войсками Росгвардии, генерала армии Виктора Золотова. В начале сентября Золотов опубликовал видео, в котором заявил, что в последнем расследовании ФБК Навальный допустил оскорбительные «клеветнические измышления» и пообещал сделать из него «отбивную».



По словам Навального, он благодарен Золотову на вызов на дуэль. «Раз вы решили вернуть замечательные традиции, то знаете, что вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызвали. Я ваш вызов принимаю, и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в эфире „Первого канала“ или второго канала, или любого другого федерального канала», — заявил Алексей Навальный. После чего отметил, что если телеканалы от проведения таких дебатов откажутся, то их можно провести на его канале в YouTube.

Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль после публикации расследования ФБК о том, что продукты для нужд Росгвардии закупались по завышенным ценам. Позже в Росгвардии заявили, что директор ведомства записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному «исключительно по собственной инициативе».